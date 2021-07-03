Жириновский прокомментировал уход сына из политики

Напомним, вице-спикер Госдумы и депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев недавно на своей странице в Facebook объявил, что не намерен баллотироваться на сентябрьских выборах. Кроме того, он сообщил о своих планах полностью отойти от политики. Игорь Лебедев приходится родным сыном лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

В связи с этим его заявлением, в прессе появилась информация, как правило из анонимных источников в Госдуме и Кремле, о том, что причиной такого решения стал затяжной конфликт отца с сыном. Якобы противоречия у них возникали как по кадровым вопросам внутри фракции ЛДПР в Думе, так и по общеполитическим решениям.