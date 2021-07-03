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Жириновский высказался об уходе сына из политики: «По обоюдному согласию»

Елена Прошина
1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у него не было конфликта с сыном, вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым. Его слова цитирует Газета.ru.
Жириновский прокомментировал уход сына из политики
Фото: ТАССТАСС
«Дегтярев — наша общая кандидатура, давно уже внесенная во все наши резервы. По Власову тоже никаких проблем нет, молодой депутат, работает хорошо, энергично. Отставки Лебедева абсолютно никакой нет. Все по нашему обоюдному согласию», — заявил Жириновский.
Напомним, вице-спикер Госдумы и депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев недавно на своей странице в Facebook объявил, что не намерен баллотироваться на сентябрьских выборах. Кроме того, он сообщил о своих планах полностью отойти от политики. Игорь Лебедев приходится родным сыном лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
В связи с этим его заявлением, в прессе появилась информация, как правило из анонимных источников в Госдуме и Кремле, о том, что причиной такого решения стал затяжной конфликт отца с сыном. Якобы противоречия у них возникали как по кадровым вопросам внутри фракции ЛДПР в Думе, так и по общеполитическим решениям.
Позже была озвучена версия, что уход Лебедева из политики может быть обусловлен его связью с некими нелицеприятными кейсами по коммерческой линии. Кроме того, политологи связывали решение Лебедева с признаками заката ЛДПР как партии, по причине уже серьезного возраста ее лидера Владимира Жириновского. Об этом также писала Газета.ru.
Политика,Игорь Лебедев,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,Газета.Ru,
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