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Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор по «велению» США

News.ru
26 минут назад
Российский сенатор Алексей Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор по «велению» США. Об этом он написал в Twitter. Дело в том, что журналисты американского телеканала CNN показали в эфире карту, на которой Киев был назван Улан-Батором.
Пушков после ошибки CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор
Фото:  Совет Федерации/flickr.com Совет Федерации/flickr.com
Пушков иронично заметил, что в США, по всей видимости, убеждены, что «такая важная» для них столица, как Киев, называется именно Улан-Батор. Сенатор предположил, что американские журналисты полагают, что Украина является далёкой окраиной.
А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор, — написал Пушков.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что новый скандал в США о слежке за журналистом Fox News Такером Карлсоном не вызывает даже тени удивления. Он отметил, что после раскрытия данных о методах американской разведки с 2013 года такие инциденты являются уже нормой, а не исключением.
Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,Fox News,CNN,Киев,Улан-Батор,Соединенные Штаты,
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