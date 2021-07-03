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Пушков высмеял название столицы Украины по версии CNN: «Срочно должны переименовать»

Елена Прошина
2 часа назад
Член Совета Федераций Алексей Пушков пошутил по поводу ошибки американского телеканала CNN, который назвал столицей Украины монгольский Улан-Батор. Об этом курьезе появился пост на странице Пушкова в Twitter.
«На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», - написал политик.
Поводом для публикации сенатора стала ошибка редакторов новостной программы американского телеканала. В ней была показана карта Украины, на которой ее столицей значился не Киев, а Улан-Батор.
Напомним, что на днях Алексей Пушков высказался по украинскому вопросу в призме европейской политики. Он спрогнозировал крах Евросоюза, который, по его мнению, спровоцируют высказывания президента Украины Владимира Зеленского о кандидатах на пост немецкого канцлера. Перед этим Зеленский обратился к будущему преемнику Ангелы Меркель с вопросом: согласен ли он с тем, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины.
Российский сенатор тогда высказался в том духе, что оторвав Украину от России, Брюссель получил большую проблему в виде государства-нахлебника со множеством внутренних проблем.
Политика,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Совет Федерации,ЕС,CNN,Улан-Батор,Украина,
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