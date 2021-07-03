Сбережение народа и дедолларизация: Путин подписал ключевой документ

Президент России Владимир Путин
подписал указ, утверждающий обновленную стратегию национальной безопасности страны. Документ опубликован
на портале правовой информации.
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС
«Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны», — сказано в документе.
В новой редакции документа перечислены интересы страны и стратегические приоритеты.
Основной ценностью признается «сбережение народов России».
Для экономической безопасности предусмотрено сокращение использования доллара, расширение производства лекарств и медицинских изделий, а также создание и производство отечественных вакцин.
Упоминаются также «защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия»; недопущение вмешательства во внутренние дела, пресечение деятельности иностранной разведки, а также деятельности «отдельных лиц, наносящей ущерб национальным интересам».
Кроме того, в новой редакции закреплены действия России для пресечения недружественных и угрожающих шагов. Страна будет вводить санкции и применять силовые методы в ответ на агрессию. Разрешаются симметричные и асимметричные меры.