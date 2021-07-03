Киев получил предупреждение от Путина: «Последствия будут серьезнее»

Президент России Владимир Путин
во время "Прямой линии" обозначил темы для диалога с Украиной
. Дальнейшие провокации НАТО
и Киева
могут стать фатальными для правителей в Киеве, пишут журналисты украинского издания «Страна», передает
РИА Новости.
По мнению авторов, наладить двусторонние отношения возможно, если Киев и НАТО «уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории».
Отмечается, что сотрудничество Украины и Североатлантического альянса может уже сейчас привести к вооруженным столкновениям.
Так, во время "Прямой линии" Путин напомнил об инциденте с британским эсминцем Defender, нарушившим границу России. Президент РФ назвал действия британцев провокацией, и сказал, что если бы российские военные потопили эсминец, Запад не стал бы начинать третью мировую войну.
«Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее», — предположил автор материала.
Также украинские журналисты отмечают, что диалог Москвы и Киева возможен, если на Украине прекратится дискриминация русскоязычного населения.
Если подвижек со стороны Украины и Запада не случится, Путин не станет принимать Зеленского и вести с ним переговоры.
Во время прямой линии Владимир Путин назвал результаты работы украинского руководства разрушительными. Но враждебное отношение к России наблюдается, по его словам, только со стороны властей Украины, а не ее жителей.
Президент также напомнил, что Россия отреагировала на негодование Запада из-за учений, проводившихся вблизи украинских границ, и завершила маневры. Вместо шагов навстречу западные партнеры Украины «приперлись к российским границам».