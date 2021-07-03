Киев получил предупреждение от Путина: «Последствия будут серьезнее»

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По мнению авторов, наладить двусторонние отношения возможно, если Киев и НАТО «уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории».

Отмечается, что сотрудничество Украины и Североатлантического альянса может уже сейчас привести к вооруженным столкновениям.

Так, во время "Прямой линии" Путин напомнил об инциденте с британским эсминцем Defender, нарушившим границу России. Президент РФ назвал действия британцев провокацией, и сказал, что если бы российские военные потопили эсминец, Запад не стал бы начинать третью мировую войну.

«Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее», — предположил автор материала.

Также украинские журналисты отмечают, что диалог Москвы и Киева возможен, если на Украине прекратится дискриминация русскоязычного населения.

Если подвижек со стороны Украины и Запада не случится, Путин не станет принимать Зеленского и вести с ним переговоры.

Во время прямой линии Владимир Путин назвал результаты работы украинского руководства разрушительными. Но враждебное отношение к России наблюдается, по его словам, только со стороны властей Украины, а не ее жителей.