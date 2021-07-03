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Явлинский впервые отказался баллотироваться в Госдуму

Майк Габриелян
2 часа назад
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский впервые не будет участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут осенью этого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя партии Игоря Яковлева.
Явлинский впервые отказался баллотироваться в Госдуму
Фото: Пресс-служба партии "Яблоко"/ТАССПресс-служба партии "Яблоко"/ТАСС
«Явлинский заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве участника», - сказал Яковлев.
При этом он отметил, что Явлинский поможет партии на думских выборах. Он будет активно участвовать в избирательной кампании, делиться опытом.
Во время выступления на съезде «Яблока» Явлинский также объявил, что в федеральный список партии войдет только один человек – председатель партии Николай Рыбаков.
Остальную часть списка составят на равноценной и равноправной основе между всеми регионами. Представители регионов получат равные возможности попасть в Госдуму.
Явлинский подчеркнул, что средний возраст будущих кандидатов меньше 40 лет. В партии хотят сформировать принципиально новую фракцию, состоящую из молодых людей.
Политика,Николай Рыбаков,Григорий Явлинский,Партия "Яблоко",Госдума,
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