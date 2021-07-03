Явлинский впервые отказался баллотироваться в Госдуму

Фото: Пресс-служба партии "Яблоко"/ТАСС Пресс-служба партии "Яблоко"/ТАСС

«Явлинский заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в качестве участника», - сказал Яковлев.

При этом он отметил, что Явлинский поможет партии на думских выборах. Он будет активно участвовать в избирательной кампании, делиться опытом.

Во время выступления на съезде «Яблока» Явлинский также объявил, что в федеральный список партии войдет только один человек – председатель партии Николай Рыбаков

Остальную часть списка составят на равноценной и равноправной основе между всеми регионами. Представители регионов получат равные возможности попасть в Госдуму.