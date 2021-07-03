Дать дорогу молодым: Явлинский объяснил отказ баллотироваться в Госдуму

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"Что касается лично меня, то просто никакого другого способа для того, чтобы реально открыть дорогу молодым, нет. Я никуда не денусь, я буду работать рядом с ними со всеми", - пояснил он в субботу ТАСС. "Для того, чтобы работать в политике, статус депутата Государственной думы совсем не обязателен", - добавил Явлинский.

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Политик, возглавляющий федеральный политкомитет "Яблока", считает, что для реализации долгосрочных и перспективных перемен в стране "в политику должны прийти люди следующего поколения", которые "должны учиться участию в политике, должны понимать, как работать в государственных органах, как заниматься законодательной деятельностью".

"Поэтому "Яблоко" в этот раз предлагает совершенно особый список [кандидатов на выборы в Госдуму] - список нового поколения. Этим людям в основном до 40 лет. Мы уверены, что если их поддержит избиратель, то у них есть шанс очень хорошо работать в Госдуме", - заявил Явлинский. По его словам, "это люди, биографии которых не омрачены никакими событиями последних 30 лет, эти люди свободны от предрассудков, стереотипов". Он убежден, что, голосуя за этих кандидатов, избиратели проголосуют "за себя, за своих детей, за свою смену".

При этом сооснователь партии обратил внимание, что "все опытные люди из "Яблока", которые 10 лет были депутатами Госдумы, работали на правительственных должностях, будут помогать молодым". "Мы все будем вместе работать", - подчеркнул он.

Явлинский также высказал мнение о кризисе политических институтов в мире, распаде политических структур. "Посмотрите, какого возраста президенты Соединенных Штатов, посмотрите, как не складывается политика у [президента Франции Эмманюэля] Макрона, посмотрите, какие сложности испытывает Великобритания со своим Brexit. Я могу продолжать этот список. Мы ищем решение этих проблем, мы хотим начать с себя", - заключил он.

Съезд "Яблока"

Ранее на предвыборном съезде Явлинский заявил, что председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков может единолично возглавить общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму, эту кандидатуру предлагает политкомитет партии.

При этом сам Явлинский, который возглавлял список "Яблока" на всех предыдущих думских выборах, отказался баллотироваться в Госдуму восьмого созыва.

В настоящее время съезд продолжается в закрытом режиме. Как ожидается, списки кандидатов по единому федеральному округу и одномандатным округам будут представлены в воскресенье.