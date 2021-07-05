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Чиновников на Камчатке обяжут летать в командировки эконом-классом

Газета.Ruиещё 1
13 минут назад
Все чиновники Камчатского края, в том числе губернатор Владимир Солодов, будут летать в командировки в эконом-классе, если перелет длится меньше четырех часов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Российским чиновникам запретили летать "бизнес-классом"
Фото: DepositphotosDepositphotos
"Категория чиновников, которые могут воспользоваться правом на перелеты в классе "бизнес", будет существенно сокращена. Мы введем запрет на такое обслуживание для министров краевого правительства", - сказал он.
По словам политика, это сократит бюджетные расходы, потому что разница в цене между билетами разных классов составляет десятки тысяч рублей.
Ранее принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон совместно с тремя детьми полетели в Шотландию на обычном пассажирском самолете эконом-классом. Семейную чету также сопроводили няня Мария Борралл и мама герцогини Кэрол Миддлтон.
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