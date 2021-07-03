На Украине заявили о грядущем объединении с Россией и Белоруссией

«Придет то время, когда белорусы, россияне и украинцы объединятся снова и станут той великой могучей силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспорядку», — заявил Кива.
Такими словами он поздравил белорусский народ по случаю Дня независимости республики. Он назвал белорусов примером борьбы и сопротивления в деле сохранения своего настоящего, будущего и исторического прошлого.
Кива также выразил уверенность, что братские славянские народы смогут сохранить свою общую историю и вернуть взаимоотношения. От имени украинского народа депутат пообещал, что его соотечественники будут «нести в сердцах любовь к славянским соседям».
Напомним, что на днях Кива отметился публичной акцией в центре украинской столицы на Андреевском спуске. В одном из ларьков, торгующих там сувенирной продукцией, он обнаружил фуражку с нацисткой символикой. Со словами «подобные тряпки должны сжигаться» украинский депутат облил головной убор принесенным с собой бензином и поджег. Ролик со своим перфомансом Кива опубликовал в соцсетях.