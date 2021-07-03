На Украине заявили о грядущем объединении с Россией и Белоруссией

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«Придет то время, когда белорусы, россияне и украинцы объединятся снова и станут той великой могучей силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспорядку», — заявил Кива.

Такими словами он поздравил белорусский народ по случаю Дня независимости республики. Он назвал белорусов примером борьбы и сопротивления в деле сохранения своего настоящего, будущего и исторического прошлого.

Кива также выразил уверенность, что братские славянские народы смогут сохранить свою общую историю и вернуть взаимоотношения. От имени украинского народа депутат пообещал, что его соотечественники будут «нести в сердцах любовь к славянским соседям».