В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Придет время»: На Украине заявили о грядущем объединении с Россией и Белоруссией

Елена Прошина
28 минут назад
Народы России, Белоруссии и Украины вновь объединятся и станут могучей силой, заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Его цитирует агентство УНИАН.
На Украине заявили о грядущем объединении с Россией и Белоруссией
Фото: ТАССТАСС
«Придет то время, когда белорусы, россияне и украинцы объединятся снова и станут той великой могучей силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспорядку», — заявил Кива.
Такими словами он поздравил белорусский народ по случаю Дня независимости республики. Он назвал белорусов примером борьбы и сопротивления в деле сохранения своего настоящего, будущего и исторического прошлого.
Кива также выразил уверенность, что братские славянские народы смогут сохранить свою общую историю и вернуть взаимоотношения. От имени украинского народа депутат пообещал, что его соотечественники будут «нести в сердцах любовь к славянским соседям».
Напомним, что на днях Кива отметился публичной акцией в центре украинской столицы на Андреевском спуске. В одном из ларьков, торгующих там сувенирной продукцией, он обнаружил фуражку с нацисткой символикой. Со словами «подобные тряпки должны сжигаться» украинский депутат облил головной убор принесенным с собой бензином и поджег. Ролик со своим перфомансом Кива опубликовал в соцсетях.
Политика,Илья Кива,Верховная Рада,УНИАН,Россия,Беларусь,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители