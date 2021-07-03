Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Также российский лидер выразил убеждение, что Москва и Минск будут продолжать укреплять союзнические связи и развивать интеграцию на евразийском пространстве, что выгодно обоим государствам.

До этого Лукашенко поздравил российского коллегу и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населяющих их народов.