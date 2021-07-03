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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Газета.Ru
43 минуты назад
Президент России Владимир Путин отправил телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко, в которой поздравил его и граждан республики с Днем независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Фото: ТАССТАСС
«В поздравлении глава Российского государства отметил, что 3 июля – знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Также российский лидер выразил убеждение, что Москва и Минск будут продолжать укреплять союзнические связи и развивать интеграцию на евразийском пространстве, что выгодно обоим государствам.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе онлайн-форума заявил, что российская сторона продолжит оказывать всестороннюю помощь Белоруссии.
До этого Лукашенко поздравил российского коллегу и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населяющих их народов.
Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Россия,Беларусь,
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