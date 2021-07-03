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Путин подписал закон об особенностях виноделия

Парламентская газета
20 минут назад
Президент Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота в стране винодельческой продукции. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал закон об особенностях виноделия
Фото: © pixabay.com © pixabay.com
Закон, в том числе, уточняет разрешенные технологии переработки винограда для производства винодельческой продукции и особенности ее маркировки и розничной продажи. Предусматривается, что винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, на 100% произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке наименование «Коньяк России».
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Документом также определяются понятия «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки», «виноградная водка», «бренди» и «игристые жемчужные вина».
Кроме того, уточняются правила оборота виноградного сусла и вина наливом (виноматериала). Так, предусмотренный документом порядок производства и оборота вина, игристого вина, который осуществляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица и индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, распространяется в том числе на осуществление ими производства и оборота российских вин защищённых наименований.
Обязательным условием для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищённым географическим указанием является сертификат качества, подтверждающий членство в Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.
Закон также уточняет перечень оснований для аннулирования лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в судебном порядке. Лицензию отберут, если производитель наливает в свою тару вино, приобретённое у других лиц или крестьянских (фермерских) хозяйств. Лишатся её и те производители, которые не соблюдают требования, установленные законодательством о виноградарстве и виноделии.
Также закон уточняет полномочия органов государственной власти РФ в области виноградарства и виноделия.
Политика,Владимир Путин,Россия,
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