Люди с «Х-гендером» в паспорте не смогут попасть в Россию

Иностранные граждане, в загранпаспортах которых в графе «пол» обозначен третий гендер, не смогут въехать в Россию , выяснила «Газета.Ru». Документы такого типа на сегодняшний день могут оформить граждане нескольких стран, к числу которых в скором времени присоединятся США . И хотя в консульстве РФ не исключают в будущем изменения существующих правил, российские политики выступают с резкой критикой идеи внесения «гендера Х» в паспорта.

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В скором будущем в американских паспортах будет введен «гендер X» и американцы получат право самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен . Он объяснил такое решение американского руководства стремлением гарантировать равноправие для ЛГБТ-сообщества.

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По его словам, чтобы обозначить в паспорте гендер, выбранный самостоятельно и отличающийся от половой принадлежности, указанной в иных документах о гражданстве или идентификации личности, больше не будут требоваться медицинские справки.

В ближайшее время американцы смогут выбирать между мужским и женским полом в паспорте на свое усмотрение. А вот «Х-гендер» для небинарных людей, интерсекс-персон и трансгендеров появится позже.

Возможность указывать в документах гендерную принадлежность, отличную от мужской или женской, — это, как признал Блинкен, технически сложная задача, требующая длительной адаптации существующих систем. До сих пор для указания в паспорте пола, не соответствующего занесенному в свидетельство о рождении, американцам приходилось брать соответствующий сертификат у врача.

Данный шаг, по словам госсекретаря, был реализован в соответствии с курсом администрации президента США Джо Байдена . Он также отметил, что Госдеп решился на это после длительных консультаций с правительствами стран, которые придерживаются схожих взглядов и уже внесли схожие изменения. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил.

На сегодняшний день третий гендер есть в паспортах ряда стран, в том числе Австралии, Индии, Канады, Мальты, Непала и Новой Зеландии.

На территорию России граждане этих и других стран, если у них в документах официально указан «гендер Х», попасть не смогут.

Как объяснили «Газете.Ru» в одном из визовых центров в РФ, занимающихся оформлением виз для иностранных граждан, при оформлении документов для въезда в РФ их заполняют так, как обозначено в паспорте въезжающего. То есть, если у гражданина иностранного государства в личных данных указан «гендер Х», визовый центр впишет в бланк его, но решение о предоставлении человеку возможности въезда в РФ, по словам представителя центра, остается за консульством.

В российском консульстве в США корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что оформить российскую визу иностранцам с «гендером Х» в документах невозможно технически. «На сегодняшний день при оформлении визы в графе пол можно выбрать только из двух вариантов — мужской и женский», — сказал сотрудник посольства.

При этом сложности при въезде в Россию могут возникнуть как у граждан США, так и других государств, где действуют аналогичные правила, как следует из пояснений дипломатического источника «Газеты.Ru» в российских госорганах.

«В российских документах, в том числе и визовых анкетах, обозначено две графы (мужской и женский пол. — «Газета.Ru»). Из этого и следует исходить», — сказал собеседник.

И хотя в российском консульстве не исключили, что в связи с планируемыми в США нововведениями правила оформления виз могут измениться, российские политики в этом вопросе настроены крайне скептично.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов назвал такую инициативу совершенно лишней и отметил, что в ней нет никакой потребности. По его словам, «издеваться над человеческой природой — это право любой нации».

По мнению Милонова, от наличия отметки об «X-гендере» в паспорте человек не перестанет быть мужчиной и женщиной. Выбор любого иного пола, кроме данного при рождении, депутат назвал свидетельством психического расстройства.

«Если брать в порядке игровой терапии, тогда это может быть допустимо. Но я все-таки считаю, что даже в рамках сумасшедшего дома нельзя варьировать гендеры, тем более в паспортах», — сказал он «Газете.Ru».

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин в комментарии «Газете.Ru» назвал американское нововведение «ерундой, которую бессмысленно обсуждать».

«Почему мы должны обсуждать чушь и дичь, которая творится в других странах, и начинать примерять это все на себя? Эту ерунду даже обсуждать бессмысленно. Это какая-то дичь, а ее начинают обсуждать, тем самым накачивая информационно то, что происходит», — сказал он.

Тем временем правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) приветствовала решение Госдепартамента. Ее представители напомнили, что до 1970-х годов в паспортах граждан США вовсе не требовалось указывать пол или гендер.

Власти штата Нью-Йорк ранее уже ввели третий гендер для обозначения в водительских правах и свидетельствах о рождении. Жители штата могут указать в личных документах женский, мужской или Х-гендер. Как пишет «Би-би-си», эта опция уже есть в 20 американских штатах.