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"В разных весовых категориях": Политолог о проблемах со встречей Путина и Зеленского

Елена Прошина
28 минут назад
Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо в беседе с "Рамблером" прокомментировал заявление пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова о том, что подготовки ко встрече Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского не ведется.
Ранее Песков отметил, что заявление украинского лидера о разности народов двух стран "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" президентов. По его словам, никакие шаги для подготовки саммита с участием Путина и Зеленского не предпринимаются.
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"Владимир Александрович Зеленский не собирался и не собирается налаживать адекватный диалог с Владимиром Владимировичем Путиным. Да ему никто и не позволит это сделать. Президент России в ходе прямой линии очень правильно сказал, когда заявил о несамостоятельности украинского лидера, который по сути управляет не независимым государством, а каким-то протекторатом или колонией Соединенных Штатов. Если бы Зеленский был хотя бы немного самостоятельным или более продвинутым в вопросах политики, он бы сам делал все для того, чтобы состоялась его двусторонняя встреча с главой российского государства, который несмотря на управляемость Украины не отказывается от контактов с украинской стороной. Но у Зеленского, с одной стороны, не хватает политического опыта, чтобы понять важность этой встречи даже для укрепления собственного политического капитала. С другой стороны, я думаю, что у украинского лидера нет санкций от Вашингтона, чтобы он вел сегодня переговоры о каком-то российско-украинском саммите в нейтральной стране или о встрече с Путиным в Москве или Киеве.

На мой взгляд, наша страна в лице президента всегда готова к диалогу с Украиной. Это Украина не готова к нормальным, конструктивным взаимоотношениям с Российской Федерацией. Поэтому изначально для того, чтобы вообще начался процесс переговоров по поводу двусторонней встречи, именно Киев должен проявить соответствующую инициативу, выразить желание, что глава украинского государства хотел бы переговорить по вопросу двусторонних отношений с российским коллегой. Но мы понимаем, какая сегодня геополитическая ситуация, какова роль Украины во всех процессах в Восточной Европе, осознаём степень управляемости этой страной, чтобы здраво и объективно заявить о том, что на сегодняшний день официальный Киев не готов к тому, чтобы начинать нормальный, конструктивный, взаимовыгодный диалог с Москвой.

Зеленский чувствует свою слабость, когда речь заходит о гипотетической встрече с Путиным. Я думаю, что все помнят, как переживал Зеленский на пресс-конференции во время парижского саммита "нормандской четверки". В присутствии Путина он вел себя достаточно нервно, хотя от президента России его отделяли двое европейских коллег в лице Меркель и Макрона. Путин и Зеленский - в разных весовых категориях. Кстати, я думаю, что артист в политике это понимает", - отметил политолог.
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