Захарова британскому послу: приглашаем в Крым, но не на эсминце

Она прокомментировала сообщение британского посольства в Киеве, которое выразило надежду перед матчем Евро-2020 Украина — Англия на то, что украинская сборная скоро сможет сыграть в Донецке, а потом уедет отдыхать в Крым. Захарова в связи с этим поблагодарила британцев за рекламу курортных возможностей полуострова, который в 2014 году вошёл в состав России.