"Письмо не получали": Кремль отреагировал на скандал в МХАТе

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В Кремле прокомментировали письмо Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа

Деловая газета "Взгляд"
17 минут назад
В администрации главы государства не получали письмо президента МХАТа Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука театра Эдуарда Боякова, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, письмо содержатся в материалах мониторинга СМИ, с которым знакомится президент.
«Вряд ли это тема для президента, у нас есть министерство культуры, город, который этим занимается, и так далее», – добавил Песков.
«Потом, вряд ли мы с вами можем что-то говорить. Мы с вами вряд ли видели эти спектакли. Там же еще вопрос, собственно, сама Доронина видела эти спектакли или не видела. Поэтому нужно все-таки, наверное, как-то пытаться объективно оценивать. Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе, но нужно оценивать объективно», – добавил пресс-секретарь главы государства.
Письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано несколько дней назад в издании «Аргументы недели». В нем она просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен». В самом театре предположили, что Доронину могут использовать в корыстных целях.
Политика,Эдуард Бояков,Татьяна Доронина,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,Минкультуры,РИА Новости,
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