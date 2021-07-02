"Письмо не получали": Кремль отреагировал на скандал в МХАТе

«Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Вряд ли это тема для президента, у нас есть министерство культуры, город, который этим занимается, и так далее», – добавил Песков.
«Потом, вряд ли мы с вами можем что-то говорить. Мы с вами вряд ли видели эти спектакли. Там же еще вопрос, собственно, сама Доронина видела эти спектакли или не видела. Поэтому нужно все-таки, наверное, как-то пытаться объективно оценивать. Не хочу сказать ни хорошего, ни плохого о МХАТе, но нужно оценивать объективно», – добавил пресс-секретарь главы государства.