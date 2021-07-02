В настоящее время введение локдауна в России
не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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«Президент говорил об этом < > локдаун не обсуждается. Чтобы этого не было, мы все должны привиться как можно скорее», — ответ Песков на вопрос журналистов о том, какой должна быть ситуация для локдауна.
30 июня президент РФ Владимир Путин
в ходе «Прямой линии» также заявил, что действия властей в десяти регионах направлены на предотвращение введения локдауна, а его введение на федеральном уровне «является отдельным вопросом».
Ранее подобную позицию озвучил и Песков. По его словам, те или иные решения по борьбе с увеличением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией регионы должны принимать самостоятельно.
За последние сутки в России зарегистрировано 23 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего за все время пандемии — 5 561 360. Большая часть из них выявлена в Москве — 6 893.
Кроме того, 2 июля в России был зафиксирован антирекорд по числу смертей от коронавируса — 679 человек. Днем ранее зафиксировали 672 летальных случая. Общее число смертей с начала пандемии достигло 136 565.