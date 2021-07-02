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Путин подписал закон о бесплатных прививках в частных клиниках

BFM.RUиещё 6
1 час назад
Он вступит в силу в конце сентября
Путин подписал закон о бесплатных прививках в частных клиниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бесплатную прививку можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике.
Владимир Путин подписал закон, который гарантирует гражданам это право. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с законом бесплатную прививку, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе ОМС.
Это касается профилактических прививок. Обеспечивать поликлиники и клиники вакцинами будут власти: в части нацкалендаря прививок — федеральные, а в части календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям — региональные.
Документ вступает в силу по истечении 90 дней с момента официального опубликования — 30 сентября этого года.
Политика,Владимир Путин,
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