Путин подписал закон о бесплатных прививках в частных клиниках

Он вступит в силу в конце сентября

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Бесплатную прививку можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике.

Владимир Путин подписал закон, который гарантирует гражданам это право. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом бесплатную прививку, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе ОМС.

Это касается профилактических прививок. Обеспечивать поликлиники и клиники вакцинами будут власти: в части нацкалендаря прививок — федеральные, а в части календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям — региональные.