Путин подписал закон о бесплатных прививках в частных клиниках

Он вступит в силу в конце сентября
Бесплатную прививку можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике.
Владимир Путин
подписал закон, который гарантирует гражданам это право. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
В соответствии с законом бесплатную прививку, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе ОМС.
Это касается профилактических прививок. Обеспечивать поликлиники и клиники вакцинами будут власти: в части нацкалендаря прививок — федеральные, а в части календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям — региональные.
Документ вступает в силу по истечении 90 дней с момента официального опубликования — 30 сентября этого года.