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Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России

Газета.Ruиещё 5
4 часа назад
Президент России Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко генеральным директором АНО «Общественное телевидение России». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Путин подписал соответствующий указ.
До него генеральным директором ОТР являлся советский и российский тележурналист Анатолий Лысенко. Он умер 20 июня после продолжительной болезни, на 85-м году жизни. ОТР он возглавлял с 2012 года, с момента его основания.
Виталий Игнатенко — советский и российский журналист, общественный деятель. С 1991 по 2012 год являлся генеральным директором ИТАР-ТАСС. С 2012 по 2015 год — член Совета Федерации России от администрации Краснодарского края. Заслуженный журналист Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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