Для нарушителей на дороге ужесточили наказание

Владимир Путин подписал 1 июля ряд законов, которые затрагивают различные сферы жизни российских граждан. Один из документов касается ужесточения уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, другой — усиления наказания за преступления в сфере оборота оружия. Кроме того, власти обязали крупные зарубежные технологические компании открыть свои представительства в России

Фото: ТАСС ТАСС

В четверг, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые затрагивают общественную жизнь граждан.

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Увековечение Победы

Два закона касаются памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Один из них вносит поправки к закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Документом запрещается публично (в частности, в СМИ и интернете) отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с действиями нацистской Германии и стран «оси» в ходе Второй мировой войны, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме гитлеровцев и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы.

«Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (Нюрнбергского трибунала)», — говорится в пояснительной записке.

Второй подписанный Владимиром Путиным закон вносит изменения в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Документ направлен «на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и её союзников».

Запрещается публичная демонстрация изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха, осуждённых Международным Нюрнбергским военным трибуналом.

Антон Морозов. «К сожалению, приходится такие законы принимать, поскольку действительно сейчас на Украине и в Восточной Европе в некоторых государствах поднимают голову неонацисты и люди, политики, которые пытаются как-то пересмотреть итоги Второй мировой войны, Нюрнбергского трибунала и сами понятия «национализм», «фашизм» как-то смягчить. Это, конечно, недопустимо. Россия последовательно выступает за то, чтобы все эти вопросы ушли в прошлое раз и навсегда, но пока что приходится принимать такие жёсткие меры, в том числе на законодательном уровне, для того чтобы противостоять этому тлетворному влиянию», — заявил RT член комитета Госдумы по международным делам

Уголовная ответственность за причастность к деятельности нежелательных НПО

Кроме того, Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за участие в работе международных или иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.

Так, за организацию их деятельности на территории РФ может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Участие в деятельности нежелательной НПО повлечёт за собой наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а срок лишения свободы может составить от одного года до четырёх лет.

Предоставление или сбор средств в пользу организации будет наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до четырёх лет с возможным ограничением свободы до двух лет, а также лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

«Приземление» IT-гигантов

Владимир Путин подписал законопроект, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.

Требование коснётся информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. пользователей в России. Их владельцы должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые будут «в полном объёме представлять интересы головных компаний», а также взаимодействовать с национальными регуляторами.

Как следует из пояснительной записки к документу, речь идёт о таких компаниях, как Facebook, Google Apple , Twitter.

«Закон абсолютно технический, по такому пути идут практически все крупные страны, где большое население, где это население активно использует социальные сети, различного рода агрегаторы, поисковые системы, крупные IT-системы, в том числе для ведения бизнеса, для общения, для получения информации. Это позволяет гражданам той страны, в которой принято такое законодательство, иметь полноценную защиту своих аккаунтов, иметь понятные и прозрачные взаимоотношения с этими IT-гигантами в сфере коммерциализации своих аккаунтов, многие пользователи используют аккаунты для ведения бизнеса», — пояснил в разговоре с RT заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Сделан важный шаг в направлении установления понятных правил регулирования интернет-пространства, призванных исключить ситуацию, когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать наши законы», — заявила она.

Ужесточение ответственности за управление ТС в состоянии опьянения

Ещё один законопроект касается ужесточения наказания за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, срок лишения свободы за это увеличивается с двух лет до трёх.

Также возрастает размер штрафа — от 300 до 500 тыс. рублей вместо 200—300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трёх лет (ранее от одного года до двух лет).

«Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв пьяного водителя», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, законодательная инициатива крайне важна, чтобы «раз и навсегда запретить пьянство за рулём».

«Состояние алкогольного опьянения в настоящий момент в законодательстве является отягчающим обстоятельством, но, видно, не все ещё поняли, что, если садиться за руль, человек должен быть трезв, потому что в ином случае он представляет угрозу безопасности всем участникам дорожного движения. В этой связи считаю, что этот закон очень правильный, очень нужный и отвечает требованиям сегодняшнего дня и запросу гражданского общества», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Ужесточение ответственности за преступления в сфере оборота оружия

Также глава государства подписал закон об ужесточении ответственности за преступления в сфере оборота оружия, включая переделку и незаконную продажу. За это будет грозить лишение свободы на срок от четырёх до шести лет (ранее от трёх до пяти лет).

Вдобавок, теперь незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей квалифицируется как тяжкое преступление, а за сбыт взрывных устройств предусматривается до 20 лет лишения свободы.