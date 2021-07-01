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Делегация России заявила в ПАСЕ протест в связи с законом Украины о коренных народах

ТАСС
31 минуту назад
Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах, который не относит к их числу в том числе русских. Об этом в своем Telegram-канале в четверг сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Россия выразила в ПАСЕ протест из-за украинского закона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди еще помнят, к чему приводит сегрегация", - написал Толстой.
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По словам парламентария, "действия украинских депутатов, радостно кричащих о принятом законе, не могут быть оставлены без ответа".
"Что же до засевших в Верховной раде откровенных нацистов, которых привела к власти и покрывает Европа, то своим решением о вычеркивании из истории 20 миллионов русских людей они ведут к повторению событий второй четверти XX века", - резюмировал Толстой.
В заявлении, размещенном на сайте ПАСЕ, говорится, что на Украине за последние годы были приняты законы, нарушающие права коренных народов и национальных меньшинств, включая право на родной язык. Это касалось не только русских, но и венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других национальностей. Авторы текста напоминают, что ранее Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон об украинском языке как государственном. Принятый же закон о коренных народах "не имеет под собой юридической основы", которая соответствовала бы международным нормам, включая Декларацию ООН о правах коренных народов. "Парламентской ассамблее следует обсудить проблему соблюдения прав национальных меньшинств на Украине и высказать свое обоснованное мнение", - говорится в тексте, который подписали 28 парламентариев.

Закон о коренных народах

Закон, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, о коренных народах Украины, в котором русские таковыми не значатся, окончательно принят Верховной радой. За него в четверг проголосовали 325 депутатов, что является конституционным большинством. За минуту до этого документ был утвержден в первом чтении 331 голосом.
Согласно тексту, коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что документ о коренных народах не соответствует нормам международного гуманитарного права. Глава государства отметил, что называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо", что такая позиция абсолютно не соответствует истории и что идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Последствия принятия законопроекта, по его мнению, можно будет сравнить с оружием массового поражения.
Политика,Владимир Зеленский,Петр Толстой,Владимир Путин,Верховная Рада,Совет Европы,Госдума,ООН,Киев,Россия,Венгрия,Молдова, Республика,Сербия,Армения,Украина,
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