Россия выразила в ПАСЕ протест из-за украинского закона

В заявлении, размещенном на сайте ПАСЕ, говорится, что на Украине за последние годы были приняты законы, нарушающие права коренных народов и национальных меньшинств, включая право на родной язык. Это касалось не только русских, но и венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других национальностей. Авторы текста напоминают, что ранее Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон об украинском языке как государственном. Принятый же закон о коренных народах "не имеет под собой юридической основы", которая соответствовала бы международным нормам, включая Декларацию ООН
о правах коренных народов. "Парламентской ассамблее следует обсудить проблему соблюдения прав национальных меньшинств на Украине и высказать свое обоснованное мнение", - говорится в тексте, который подписали 28 парламентариев.