МИД призвал расследовать гибель цыгана в Теплице

"Случившееся идет в русле неблагоприятной ситуации в стране с правами цыганского меньшинства с проявлением и дискриминации, и сегрегации. Чехия регулярно подвергается критике специализированных международных структур - это и ОБСЕ, и Совет Европы, - сказала он. - Мне кажется, призывы к Праге неукоснительно соблюдать свои международно-правовые обязательства в вопросах борьбы с дискриминацией чешских граждан в сфере поощрения и соблюдения прав национальных меньшинств оправданы. Мы поддерживаем призыв руководства Совета Европы безотлагательно провести независимое расследование по факту смерти".
"В отличие от аналогичной ситуации в США эта ситуация не получила оценки ни со стороны государства, ни со стороны гражданского общества. Видимо, речь идет о системном проявлении ксенофобии, в том числе и к представителям цыган в Чехии, на которое международному сообществу стоит обратить особое внимание", - добавила дипломат.