"Подверг сомнению лидерство США": Мировые СМИ о прямой линии Путина

Президент России Владимир Путин 30 июня провел традиционную прямую линию с гражданами России . Среди тем, затронутых главой государства, — инцидент с британским военным кораблем в Черном море, отношения с США Украиной , рост экономики Китая . Реакция мировых СМИ на выступление президента — в подборке ТАСС.

США

Видео дня

The New York Times: "Президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться, что стало с его стороны наиболее развернутым к настоящему времени комментарием на данную тему на фоне того, как его страна изо всех сил старается сдержать новую жестокую волну заболеваний. Выступая во время ежегодной прямой линии, Путин потратил первые полчаса на то, чтобы убедить россиян в необходимости воспользоваться одной из четырех разработанных в стране вакцин от коронавируса. Это последнее на данный момент свидетельство изменения тона в рассуждениях о пандемии со стороны российских официальных лиц, которые месяцами делали крайне мало для того, чтобы убедить настороженно относящийся к вакцинам народ привиться, но теперь начинают вводить обязательную вакцинацию для некоторых групп".

The Wall Street Journal: "Президент России Владимир Путин подверг сомнению лидерство США в мире, настаивая на том, что гегемония Соединенных Штатов подошла к концу, и указывая на рост военной мощи "Президент России Владимир Путин подверг сомнению лидерство США в мире, настаивая на том, что гегемония Соединенных Штатов подошла к концу, и указывая на рост военной мощи Москвы и ее уверенности во внешней политике. Путин выступал на ежегодном мероприятии, в рамках которого он отвечает на вопросы простых россиян. Его заявления прозвучали через две недели после встречи с президентом Байденом в Женеве, на которой оба лидера стремились к снижению напряженности, но достигли лишь небольшого прогресса. В то же время Байден отмечает, что кремлевский лидер руководит страной, которая подвергается все большей изоляции из-за санкций и испытывает трудности в экономике".

The Washington Post: "Президент России Владимир Путин выступил на государственном телевидении, чтобы дать ответы на вопросы, вызывающие обеспокоенность граждан, которые чувствуют, что на них оказывается давление в связи с необходимостью вакцинации. В попытке убедить их сделать прививку он даже раскрыл некоторые детали того, как сам вакцинировался... Во время ежегодной прямой линии россияне высказывали недовольство ростом цен на продукты, сложностью получения кредитов для малого бизнеса, недостаточными социальными выплатами. Однако горячей темой была вакцинация, поскольку проведение прямой линии совпало с недавними спорными шагами в российских регионах, согласно которым 60% работников, чья профессиональная деятельность связана с общением с людьми, должны сделать прививку или найти другую работу".

The Washington Examiner: "Президент России Владимир Путин намекнул, что может усилить военное давление на Украину. Отвечая на вопрос о появлении на прошлой неделе британского эсминца Defender в пределах 12 морских миль от оккупированного Россией "Президент России Владимир Путин намекнул, что может усилить военное давление на Украину. Отвечая на вопрос о появлении на прошлой неделе британского эсминца Defender в пределах 12 морских миль от оккупированного Россией Крыма , Путин сказал, что к Defender присоединился американский самолет-разведчик... Путин заявил, что его больше тревожат иностранные военные базы на территории Украины. Путин, по-видимому, имеет в виду находящийся под эгидой США военный учебный центр в Яворове, на западе Украины... Центр в Яворове не представляет угрозы для флангов России В ближайшие дни стоит внимательно следить за спорными украинскими территориями и границами".

Associated Press: "Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Черном море с британским эсминцем не мог повлечь за собой глобальный конфликт, даже если Россия потопила бы этот военный корабль, поскольку Запад знает, что не сможет победить в войне.

Великобритания

The Daily Telegraph: "Президент России Владимир Путин обвинил США во взаимодействии с Великобританией с целью проверки (на прочность) обороны России. Его комментарий последовал через неделю после того, как эсминец британских ВМС преследовали российские самолеты и были произведены предупредительные выстрелы во время его прохода на расстоянии 12 миль от береговой линии Крыма, что привело к серьезной конфронтации".

The Daily Mail: "Как подчеркнул в среду Путин, в Москве обеспокоены тем, что войска "Как подчеркнул в среду Путин, в Москве обеспокоены тем, что войска НАТО прибывают на Украину для учений, и вновь заявил о том, что постоянное западное военное присутствие на территории Украины создало бы проблемы жизненно важным интересам России и стало бы красной чертой. Он также сказал, как уже это делал неоднократно, что есть тесное родство между русским и украинским народами, но обвинил руководство Украины во враждебности по отношению к России".

BBC: "По словам Путина, хотя риск начала третьей мировой войны отсутствовал, он уверен, что это было частью попытки создать военные базы на Украине или вблизи нее... Он обвинил Великобританию и США в организации скоординированной провокационной операции, целью которой было оценить ответные действия России".

На слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе прямой линии, обратили внимание за рубежом. По крайней мере сразу несколько иностранных СМИ вышли с заголовками, что российский лидер напрямую обвинил Великобританию и США в провокации в Черном море.

Французское издание Le Figaro цитирует его заявление, что Америка и Европа могут не соглашаться со статусом Крыма, но это не значит, что нужно устраивать диверсии. А британский Daily Mail обращает внимание на слова Владимира Путина о том, что даже если бы Россия потопила Defender, Запад все равно не вступил бы с ней в войну, так как не смог бы победить.

«Президент России Владимир Путин заявил, что на прошлой неделе он мог бы потопить британский эсминец Defender и избежать за это наказания, потому что Запад не рискнул бы вступить в войну - "они знают, что не могут выйти победителями"», - гласит заголовок таблоида.

Практически вся мировая пресса рассказала новость о том, что президент привился вакциной «Спутник V». Владимир Путин при этом подчеркнул, что все существующие в нашей стране вакцины эффективны и безопасны.

«Президент России Владимир Путин провел в среду пресс-конференцию, где ответил на вопросы россиян. А в начале рассказал, что привился "Спутником V"», - пишет издание.

Читатели американского издания Washington Post сравнили выступление российского лидера Владимира Путина в ходе «Прямой линии» с пресс-конференциями президента США Джо Байдена . Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась 30 июня и длилась 3 часа 42 минуты. За это время президенту успели задать 69 вопросов, а всего было прислано около полутора миллионов. В ходе пресс-конференции президент России отметил, что российские вакцины безопасны, призвал доверять специалистам, а также заявил, что остается противником обязательной вакцинации. Однако, по его словам, решения об обязательных прививках для ряда категорий граждан были приняты региональными властями в полном соответствии с законом.

Газета Washington Post в своей статье о большой пресс-конференции Владимира Путина заметила, что одной из самых острых ее тем стал коронавирус и вакцинация от него.

«Прививочная кампания совпала с недавним спорным шагом в регионах по всей России, когда власти обязали 60% работников, взаимодействующих с людьми — учителям, водителям такси, продавцам и т.п. — пройти вакцинацию или найти другую работу», - отмечается в статье.

При этом читатели издания обратили внимание на то, как именно Владимир Путин отвечал на вопросы россиян.

««Прямая линия» Путина, в основном касавшаяся пандемии коронавируса и вакцинации от нее, длилась 4 часа, и живая аудитория задавала все новые и новые вопросы. ( ) Путин говорит без записок и без телесуфлера. А Байден не может провести даже простую публичную встречу без сценария и полного текста своих ответов, записанного на карточках, которые он просто читает», - отметил пользователь с ником Ein_Geist.

Они также подчеркнули, что вопросы Путину задавали «совершенно неподготовленные люди» и «никто не держал пистолет у их головы».

«А сколько прошлых (и нынешних) американских президентов смогли бы выдержать такой марафон вопросов-ответов без телесуфлеров?», «Отличная работа, Влад!» - похвалили Путина американцы.

Заявление президента России Владимира Путина о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса стало одной из главных тем в мировых СМИ. Как сообщает Telegram-канал РИА Новости, зарубежная пресса широко осветила эту тему в выпусках от 12 августа.

Так, о вакцине на первой полосе сообщили два немецких издания: таблоид Berliner Kurier и деловая газета Handelsblatt. Статьи были проиллюстрированы изображением Путина. Также о заявлении написала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Внимание на слова российского президента о появлении вакцины обратила испанская El País и французская Liberation. Последняя поместила Путина на обложку в образе агента Джеймса Бонда с вакциной от коронавируса вместо пистолета.

Итальянские издания La Stampa и La Repubblica также уделили полосу для заявления российского лидера. Каждая из газет упомянула и о том, что вакцину на себе испытала одна из дочерей президента.

Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса 11 августа. По словам президента, она станет доступна для граждан с начала 2021 года. Прохождение вакцинации будет добровольным, заверил российский лидер.