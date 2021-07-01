Песков: "О войне говорить не нужно, поскольку она невозможна"

По его словам, ядерный паритет является механизмом, который стабилизирует международные отношения. Песков подчеркнул, что постоянно наблюдаются попытки сломать этот паритет, но Россия «предприняла ряд действий, которые страхуют всю систему». Он отметил, что речь идет о разработке систем, сдерживающих паритет.