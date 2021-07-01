Неприемлемые требования: МИД вызвал посла Чехии

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще осенью 2014 года. Тогда на складах взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.