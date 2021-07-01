"Путин подверг сомнению лидерство США": что в мире говорят о прямой линии

Президент России Владимир Путин 30 июня провел традиционную прямую линию с гражданами России . Среди тем, затронутых главой государства, — инцидент с британским военным кораблем в Черном море, отношения с США Украиной , рост экономики Китая . Реакция мировых СМИ на выступление президента — в подборке ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

США

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The New York Times: "Президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться, что стало с его стороны наиболее развернутым к настоящему времени комментарием на данную тему на фоне того, как его страна изо всех сил старается сдержать новую жестокую волну заболеваний. Выступая во время ежегодной прямой линии, Путин потратил первые полчаса на то, чтобы убедить россиян в необходимости воспользоваться одной из четырех разработанных в стране вакцин от коронавируса. Это последнее на данный момент свидетельство изменения тона в рассуждениях о пандемии со стороны российских официальных лиц, которые месяцами делали крайне мало для того, чтобы убедить настороженно относящийся к вакцинам народ привиться, но теперь начинают вводить обязательную вакцинацию для некоторых групп".

The Wall Street Journal: "Президент России Владимир Путин подверг сомнению лидерство США в мире, настаивая на том, что гегемония Соединенных Штатов подошла к концу, и указывая на рост военной мощи Москвы и ее уверенности во внешней политике. Путин выступал на ежегодном мероприятии, в рамках которого он отвечает на вопросы простых россиян. Его заявления прозвучали через две недели после встречи с президентом Байденом в Женеве, на которой оба лидера стремились к снижению напряженности, но достигли лишь небольшого прогресса. В то же время Байден отмечает, что кремлевский лидер руководит страной, которая подвергается все большей изоляции из-за санкций и испытывает трудности в экономике".

The Washington Post: "Президент России Владимир Путин выступил на государственном телевидении, чтобы дать ответы на вопросы, вызывающие обеспокоенность граждан, которые чувствуют, что на них оказывается давление в связи с необходимостью вакцинации. В попытке убедить их сделать прививку он даже раскрыл некоторые детали того, как сам вакцинировался... Во время ежегодной прямой линии россияне высказывали недовольство ростом цен на продукты, сложностью получения кредитов для малого бизнеса, недостаточными социальными выплатами. Однако горячей темой была вакцинация, поскольку проведение прямой линии совпало с недавними спорными шагами в российских регионах, согласно которым 60% работников, чья профессиональная деятельность связана с общением с людьми, должны сделать прививку или найти другую работу".

The Washington Examiner: "Президент России Владимир Путин намекнул, что может усилить военное давление на Украину. Отвечая на вопрос о появлении на прошлой неделе британского эсминца Defender в пределах 12 морских миль от оккупированного Россией Крыма , Путин сказал, что к Defender присоединился американский самолет-разведчик... Путин заявил, что его больше тревожат иностранные военные базы на территории Украины. Путин, по-видимому, имеет в виду находящийся под эгидой США военный учебный центр в Яворове , на западе Украины... Центр в Яворове не представляет угрозы для флангов России В ближайшие дни стоит внимательно следить за спорными украинскими территориями и границами".

Associated Press: "Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Черном море с британским эсминцем не мог повлечь за собой глобальный конфликт, даже если Россия потопила бы этот военный корабль, поскольку Запад знает, что не сможет победить в войне.

Путин также повторил утверждения относительно близкого родства между российским и украинским народами, однако обвинил Киев во враждебности по отношению к России. Он выразил сомнения в целесообразности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским , назвав его марионеткой Запада".

Бразилия

O Globo: "Большая часть звонков была сделана для решения местных проблем, таких как отсутствие чистой воды или протечки кровли. Президент, в свою очередь, старался показать, что ему не чужды проблемы народа, продемонстрировав свои знания в различных вопросах — от налогов на скот до стоимости моркови".

Великобритания

The Daily Telegraph: "Президент России Владимир Путин обвинил США во взаимодействии с Великобританией с целью проверки (на прочность) обороны России. Его комментарий последовал через неделю после того, как эсминец британских ВМС преследовали российские самолеты и были произведены предупредительные выстрелы во время его прохода на расстоянии 12 миль от береговой линии Крыма, что привело к серьезной конфронтации".

The Daily Mail: "Как подчеркнул в среду Путин, в Москве обеспокоены тем, что войска НАТО прибывают на Украину для учений, и вновь заявил о том, что постоянное западное военное присутствие на территории Украины создало бы проблемы жизненно важным интересам России и стало бы красной чертой. Он также сказал, как уже это делал неоднократно, что есть тесное родство между русским и украинским народами, но обвинил руководство Украины во враждебности по отношению к России".

BBC: "По словам Путина, хотя риск начала третьей мировой войны отсутствовал, он уверен, что это было частью попытки создать военные базы на Украине или вблизи нее... Он обвинил Великобританию и США в организации скоординированной провокационной операции, целью которой было оценить ответные действия России".

Франция

RFI: "Во время прямой линии Владимир Путин вновь призвал россиян вакцинироваться... Хотя сам Путин вакцинировался еще в марте, он сделал это вдалеке от камер, не сказав, какой из российских вакцин привился. Неясность лишь усилила подозрительность россиян в отношении вакцинации. Чтобы исправить положение, президент решил приоткрыть завесу тайны и назвал вакцину, которую использовал".

Capital: "Владимир Путин делает серьезное предупреждение мировым гигантам социальных сетей. Глава государства упрекнул их в несоблюдении закона и в "игнорировании" России (в интернет-пространстве), заверив при этом, что они не будут заблокированы, хотя атмосфера в данной сфере накаляется уже несколько месяцев. Путин ответил на вопрос молодого человека, который представился блогером и хотел узнать, заблокируют ли в России популярные соцсети вроде китайского TikTok и базирующегося в Дубае Telegram".

Германия

Frankfurter Rundschau: "В среду данные о пандемии в России достигли новых рекордов. Однако в течение трех часов и 44 минут прямой линии вирус оставался лишь второстепенной темой. Очевидно, потому, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму . Поэтому политологи в Москве еще до начала этого шоу ожидали, что Путин посвятит прямую линию экономическим и социальным нуждам граждан. Борьба с коронавирусом относится к этому лишь в ограниченной степени".

Deutsche Welle: "Очередное общение Владимира Путина с народом подтвердило: Украина для него неотделима от России, и ничто не сравнится с этим по важности".

Финляндия

Ilta-sanomat: "Главным заявлением Путина для граждан было то, что каждому стоит привиться от коронавируса, хотя, по его словам, вводить обязательную вакцинацию на общегосударственном уровне не планируется. Путин несколько раз повторил слова о важности прививки и даже впервые рассказал, что сам привился "Спутником V". Однако в течение большей части программы Путин отвечал на различные вопросы граждан, связанные с повседневными проблемами. Список того, что нужно исправить, оказался длинным... На этом фоне самым большим сюрпризом прямой линии был вопрос о возможном преемнике Путина . По какой-то причине Путин хотел, чтобы его спросили о кандидатах на место его преемника, и вдобавок ответил на вопрос так, что это гарантированно вызвало шевеление за кулисами Кремля. Путин прямо дал понять, что однажды он сам предложит подходящего преемника".

Япония

Kyodo: "Владимир Путин рассказал, что привился вакциной "Спутник V". До этого российские власти не разглашали, какой из препаратов был введен главе государства, чтобы обеспечить равный спрос на них среди жителей страны. Однако сейчас в России продолжается масштабное распространение нового коронавируса, и название вакцины, вероятно, было обнародовано с целью продвижения процесса вакцинации, в котором местное население не стремится участвовать.

Путин также выразил надежду, что отношения РФ и США придут к норме. В июне он провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом , нацеленные на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, однако и после них власти США продолжили изучать возможность введения дополнительных санкций против России. Судя по всему, Путин изложил эту позицию, чтобы сдержать вероятные ограничительные действия американской стороны".

NHK:

Кроме того, он выразил серьезную обеспокоенность по поводу перспектив военного использования территории Украины западными странами. Тем самым президент указал на красную линию, которую нельзя переступать".

Yomiuri shimbun: "Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Таким образом он подчеркнул сильную связь России и Украины, которые в прошлом были частью Советского Союза. Между тем глава государства сообщил, что военное сотрудничество украинских властей с западными странами касается жизненно важных интересов России, направив сдерживающий сигнал США и Европе".

Китай

CGTN: "Путин заявил россиянам, что придет время, когда он назовет своего возможного преемника в Кремле. Однако он отметил, что в конечном итоге выбор будет сделан избирателями. 68-летний Путин находится у власти в качестве президента или премьер-министра страны с начала века. Его нынешний шестилетний срок в Кремле истекает в 2024 году.

Комментарии Путина тщательно анализируются с целью найти подсказки о том, планирует ли он дальше остаться у власти. В прошлом году Россия внесла поправки в Конституцию, что позволит Путину баллотироваться в президенты еще на два шестилетних срока и потенциально оставаться у власти до 2036 года".

Huanqu shibao: "Российские эксперты говорят, что существует большой интерес к прямой линии с президентом Путиным, потому что это мероприятие стало эффективным инструментом для решения проблем".

Турция

Sabah: "Отвечая на вопросы на самые разные темы — от эпидемии коронавируса в России до напряженности с соседними странами, — Путин особо критиковал подходы западных стран к России".

Египет

Masrawy: "Президент России Владимир Путин осудил Великобританию и США за совершенную ими провокацию в Черном море. Отвечая на вопросы россиян в телевизионном формате, он напомнил, что в ходе инцидента на прошлой неделе британский эсминец Defender шел в сопровождении американского разведывательного самолета. Назвав подобные действия провокационными, он призвал западных коллег прекратить военные маневры вблизи российских границ".

Израиль