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В Кремле оценили возможность расширения списка недружественных стран

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
52 минуты назад
Россия не намерена вносить в список недружественных стран большое число государств, в нем фигурируют только те, кто переходит границы разумного в своем недоброжелательном отношении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль объяснил принцип составления списка недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По списку все очевидно. Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности к Российской Федерации», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
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Он также заявил, что отношения России и ЕС являются заложниками русофобского подхода отдельных стран.
«Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши. Они действительно занимают достаточно непримиримую позицию», – сказал он.
«Это те самые страны, которые больше всего говорят о своей обеспокоенности в связи с эфемерной угрозой, которую они видят в Российской Федерации. И одновременно это те самые младоевропейцы, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности», – добавил Песков.
По его словам, они открывают свои территории для самолетов НАТО, размещают американских военных.
«И что мы видим? Мы видим американских военных или военных НАТО, которые все ближе и ближе продвигаются в сторону наших границ. Что делает Россия в ответ? Россия предпринимает меры по обеспечению своей безопасности. Идет ли это на пользу стабильности и предсказуемости на европейском континенте? Нет. Возникает замкнутый круг», – заявил пресс-секретарь президента.
В то же время, по словам Пескова, отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на сложности.
«(Президент Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек – это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на все, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны – США и Чехия.
Политика,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Брюссель,
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