Кремль объяснил принцип составления списка недружественных стран

«По списку все очевидно. Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности к Российской Федерации», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.
«Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши. Они действительно занимают достаточно непримиримую позицию», – сказал он.
«Это те самые страны, которые больше всего говорят о своей обеспокоенности в связи с эфемерной угрозой, которую они видят в Российской Федерации. И одновременно это те самые младоевропейцы, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности», – добавил Песков.
«И что мы видим? Мы видим американских военных или военных НАТО, которые все ближе и ближе продвигаются в сторону наших границ. Что делает Россия в ответ? Россия предпринимает меры по обеспечению своей безопасности. Идет ли это на пользу стабильности и предсказуемости на европейском континенте? Нет. Возникает замкнутый круг», – заявил пресс-секретарь президента.
«(Президент Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек – это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на все, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы», – сказал он, передает РИА «Новости».