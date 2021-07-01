Лукашенко заявил о «тающем» суверенитете Украины

«Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, ну, так уж случилось, поэтому мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народом», — заявил Лукашенко.
«Украинский народ ни в чем не виноват. Это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Ну, что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем?» — заключил президент Белоруссии.