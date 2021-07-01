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Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии

Lenta.ru
1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий отождествлять роль СССР и нацистской Германии. Документ опубликован на портале правовой информации.
Путин запретил отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о публичном уравнении целей и действий Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны, а также отрицании решающего вклада советского народа в победе над фашизмом.
Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В пояснительной записке отмечается, что инициатива нацелена против приравнивания «действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов».
Госдума приняла закон в третьем чтении 9 июня. Документ был разработан во исполнение поручения Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося в октябре 2020 года.
Политика,Владимир Путин,Госдума,Германия,
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