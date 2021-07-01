«Отличная работа, Влад!»: Американские СМИ о «Прямой линии» Путина

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«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась 30 июня и длилась 3 часа 42 минуты. За это время президенту успели задать 69 вопросов, а всего было прислано около полутора миллионов. В ходе пресс-конференции президент России отметил, что российские вакцины безопасны, призвал доверять специалистам, а также заявил, что остается противником обязательной вакцинации. Однако, по его словам, решения об обязательных прививках для ряда категорий граждан были приняты региональными властями в полном соответствии с законом.

Газета Washington Post в своей статье о большой пресс-конференции Владимира Путина заметила, что одной из самых острых ее тем стал коронавирус и вакцинация от него.

«Прививочная кампания совпала с недавним спорным шагом в регионах по всей России, когда власти обязали 60% работников, взаимодействующих с людьми — учителям, водителям такси, продавцам и т.п. — пройти вакцинацию или найти другую работу», - отмечается в статье.

При этом читатели издания обратили внимание на то, как именно Владимир Путин отвечал на вопросы россиян.

««Прямая линия» Путина, в основном касавшаяся пандемии коронавируса и вакцинации от нее, длилась 4 часа, и живая аудитория задавала все новые и новые вопросы. ( ) Путин говорит без записок и без телесуфлера. А Байден не может провести даже простую публичную встречу без сценария и полного текста своих ответов, записанного на карточках, которые он просто читает», - отметил пользователь с ником Ein_Geist.

Они также подчеркнули, что вопросы Путину задавали «совершенно неподготовленные люди» и «никто не держал пистолет у их головы».