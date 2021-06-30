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Подал сигналы Западу: Эксперт о «Прямой линии» с Путиным

Вероника Полынина
42 минуты назад
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» подал сигналы зарубежным политикам. Об этом заявил политолог, международный эксперт Алексей Мартынов в комментарии «360».
Подал сигналы Западу: Эксперт о «Прямой линии» с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, в первую очередь сигнал получили украинские чиновники. Путин высказался об Украине очень жестко, заявив, что с действующей властью страны ему разговаривать не о чем, пока страной управляют из-за рубежа. При этом президент подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.
«В том числе и по провокации с британским эсминцем, по поводу российско-американских отношений все было аккуратно высказано, так или иначе. Особенно в части того, какое давление идет на нашу политическую систему. И на нашу электоральную систему — в преддверии больших выборов», — добавил Мартынов.
Он также выразил мнение, что «Прямую линию» с президентом нужно проводить не раз в год, а хотя бы раз в квартал, потому что именно заявления Владимира Путина являются «главным терапевтическим средством для страны».
«Сильно бодрит, так сказать, чиновничье сообщество. Все начинают бегать и интенсивнее выполнять свои обязанности, устранять проблемы, которые созданы в том числе благодаря деятельности некоторых чиновников», - считает Алексей Мартынов.
«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась 30 июня и длилась 3 часа 42 минуты. За это время президенту успели задать 69 вопросов. Всего было прислано около полутора миллионов вопросов.
Политика,Алексей Мартынов,Владимир Путин,
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