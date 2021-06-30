Подал сигналы Западу: Эксперт о «Прямой линии» с Путиным

По его словам, в первую очередь сигнал получили украинские чиновники. Путин высказался об Украине очень жестко, заявив, что с действующей властью страны ему разговаривать не о чем, пока страной управляют из-за рубежа. При этом президент подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.
Он также выразил мнение, что «Прямую линию» с президентом нужно проводить не раз в год, а хотя бы раз в квартал, потому что именно заявления Владимира Путина являются «главным терапевтическим средством для страны».