Государственная дума седьмого созыва работала на должном уровне, а результаты ее работы соответствовали требованиям ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. И результаты работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа России", - сказал он.

Путин отметил, что в последнее время депутаты работали в условиях пандемии. "А нужно было продолжать эту работу, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе для жизни и здоровья, нужно было приходить в зал для голосования и принимать решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности страны, нужно было оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики. И если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее чем та, которая сложилась в Российской Федерации", - сказал он.

Работа в пандемию

Наиболее сложный период пандемии Россия прошла гораздо легче, чем многие другие страны, в том числе благодаря депутатам Госдумы седьмого созыва, добавил президент. "Как известно, и это практически все признают, мы прошли самый острый участок [пандемии] гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах. Это в том числе и благодаря работе депутатов Государственной думы, причем всех фракций", - сказал он.

Путин отметил, что примерно 25% состава Госдумы переболели коронавирусом, четверо депутатов умерли. "Люди приходили и исполняли свой долг. Я думаю, что они заслуживают уважения, и слова благодарности должны прозвучать в их адрес не только от меня, но и от будущих избирателей, которые придут к участкам для голосования в сентябре текущего года", - сказал президент.

Госдума седьмого созыва, избранная на выборах 18 сентября 2016 года, завершила последнюю сессию 17 июня. Как ранее сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, всего в ходе седьмого созыва состоялось 427 пленарных заседаний. За это время Дума рассмотрела в общей сложности почти 6,5 тыс. законопроектов и приняла почти 2,7 тыс. законов. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 19 сентября.