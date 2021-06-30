Мэр отрекся от дачи после жалобы пенсионерки Путину

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов опроверг у него наличие дачи, о которой президенту Владимиру Путину рассказала пенсионерка Светлана Култыгина. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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«Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации», – написал глава региона.

Куйвашев пообещал решить вопрос пенсионерки, которая жаловалась на отсутствие газа, но отметил, что «проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области». Он согласился с Култыгиной в том, что дрова сейчас дороги, а использование газовых баллонов ограничено.

«Мы постоянно работаем над этим вопросом», – заявил губернатор.