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Свердловский мэр отрекся от дачи, о которой рассказали Путину

РИА "ФедералПресс"иещё 4
1 час назад
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов опроверг у него наличие дачи, о которой президенту Владимиру Путину рассказала пенсионерка Светлана Култыгина. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Мэр отрекся от дачи после жалобы пенсионерки Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации», – написал глава региона.
Куйвашев пообещал решить вопрос пенсионерки, которая жаловалась на отсутствие газа, но отметил, что «проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области». Он согласился с Култыгиной в том, что дрова сейчас дороги, а использование газовых баллонов ограничено.
«Мы постоянно работаем над этим вопросом», – заявил губернатор.
«ФедералПресс» напоминает, что на прямой линии с президентом показали обращение Култыгиной, в которой она жалуется на отсутствие газопровода. При этом пенсионерка заявила, что рядом с ее домом расположены газифицированные «дачи мэров». Президент напомнил, что по новому закону газопровод до границы участка должны провести бесплатно.
Политика,Газпром,РИА Новости,Интерфакс,Карачаево-Черкесская Республика,Свердловская Область,
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