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Посол России обвинил Британию в дезинформации по ситуации с эсминцем

RT на русскомиещё 6
2 часа назад
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что заявления Лондона о ситуации с британским эсминцем в Чёрном море являются классическим примером государственной дезинформации.
Об этом сообщила The Daily Telegraph.
Келин отметил, что после инцидента с эсминцем вышло несколько материалов, в которых утверждалось, что российские военные корабли якобы «регулярно заходят в британские воды».
«Подобный нарратив, продвигаемый Министерством обороны, предполагает частые случаи нарушения британского суверенитета со стороны России, однако это яркий пример британской дезинформации, спонсируемой государством», — приводит слова Келина ТАСС.
23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.
Российский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с ФАН, что после инцидента с Defender больше никто не рискнёт нарушить границу России.
Политика,Видео,Василий Дандыкин,Андрей Келин,Министерство обороны,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенное Королевство,
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