Посол России в ВеликобританииАндрей Келин заявил, что заявления Лондона о ситуации с британским эсминцем в Чёрном море являются классическим примером государственной дезинформации.
Об этом сообщила The Daily Telegraph.
Келин отметил, что после инцидента с эсминцем вышло несколько материалов, в которых утверждалось, что российские военные корабли якобы «регулярно заходят в британские воды».
«Подобный нарратив, продвигаемый Министерством обороны, предполагает частые случаи нарушения британского суверенитета со стороны России, однако это яркий пример британской дезинформации, спонсируемой государством», — приводит слова Келина ТАСС.