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Песков рассказал, на какие вопросы ответит Путин во время прямой линии

Мария Иванова
1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не сможет ответить на все вопросы, присланные на «Прямую линию», но каждый вопрос позже обработают. Трансляцию мероприятия опубликовал канал «Россия 24».
Песков рассказал, на какие вопросы ответит Путин во время прямой линии
Фото: ТАССТАСС
По словам Пескова, перед «Прямой линией» президент получает полное представление о волнующих граждан темах.
Также Песков рассказал, что вопросов, связанных с международной проблематикой, россияне задают «не так много».
Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.
Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.
Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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