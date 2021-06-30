Песков рассказал, на какие вопросы ответит Путин во время прямой линии

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По словам Пескова, перед «Прямой линией» президент получает полное представление о волнующих граждан темах.

Также Песков рассказал, что вопросов, связанных с международной проблематикой, россияне задают «не так много».

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.