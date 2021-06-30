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Аксенов пригрозил локдаунами за нарушение COVID-режима

РИА Новости Крымиещё 2
1 час назад
В случае игнорирования требований безопасности в связи с распространением коронавируса, в отдельных регионах Крыма будут вводиться локдауны. Об этом предупредил глава республики Сергей Аксенов на оперштабе по ситуации с COVID-19.
Аксенов грозит локдаунами за нарушение COVID-режима
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Никто ничего не соблюдает. В дальнейшем я предлагаю вводить локдауны по регионам. Будем просто принимать решение, потому что понимаем, что ситуация ситуации - рознь: в тех регионах, где ни органы власти, ни представители бизнеса не считают нужным ничего выполнять, будем вводить полное закрытие, переводить в режим ЧС и закрывать все", - пригрозил он.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в республике стабильно ухудшается ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. За последние сутки в регионе подтвердилось 294 случая заболевания COVID. За неделю на треть выросла смертность от коронавируса, за последние две недели увеличилась заболеваемость внебольничными пневмониями. Число коек, развернутых под коронавирусных пациентов и больных с пневмониями, увеличено до 2810, это, по словам главного санитарного врача полуострова Натальи Пеньковской, соответствует уровню декабря 2020 года.
Политика,Сергей Аксенов,Республика Крым,
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