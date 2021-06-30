Аксенов грозит локдаунами за нарушение COVID-режима

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в республике стабильно ухудшается ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. За последние сутки в регионе подтвердилось 294 случая заболевания COVID. За неделю на треть выросла смертность от коронавируса
, за последние две недели увеличилась заболеваемость внебольничными пневмониями. Число коек, развернутых под коронавирусных пациентов и больных с пневмониями, увеличено до 2810
, это, по словам главного санитарного врача полуострова Натальи Пеньковской, соответствует уровню декабря 2020 года.