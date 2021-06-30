Жители Туапсе пожаловались Путину на проблемы с газом

На данный момент в Туапсинском районе жители используют сжиженный газ — газопровод здесь только строится. Поставками сжиженного газа занимается частное предприятие ОАО «Туапсегоргаз», уточняет yuga.ru. Перебои с поставками наблюдались зимой и весной, а с апреля, по словам жителей, город практически полностью остался без газа, и поставки не возобновлялись. Ситуацию объяснили отсутствием средств на закупку газа у ОАО «Туапсегоргаз» из-за резкого роста цен и долга.