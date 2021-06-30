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Жители Туапсе пожаловались Путину на проблемы с газом

ИА Regnum
2 часа назад
Жители Туапсе Краснодарского края записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на длительные перебои с поставками газа.
Жители Туапсе пожаловались Путину на проблемы с газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нет такой причины, чтобы в стране, продающей газ за рубеж, в городе, где завод производит газ, люди в 21 веке выживали как на войне. Кто объявил городу войну? Почему население города выживает с такими мучениями и в страхе за свою жизнь?» — говорится в обращении.
На данный момент в Туапсинском районе жители используют сжиженный газ — газопровод здесь только строится. Поставками сжиженного газа занимается частное предприятие ОАО «Туапсегоргаз», уточняет yuga.ru. Перебои с поставками наблюдались зимой и весной, а с апреля, по словам жителей, город практически полностью остался без газа, и поставки не возобновлялись. Ситуацию объяснили отсутствием средств на закупку газа у ОАО «Туапсегоргаз» из-за резкого роста цен и долга.
Отметим, что после того, как жители выступили с видеообращением к президенту, власти региона всё же вмешались в ситуацию. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил выделить району средства на закупку сжиженного газа.
«Прекрасно понимаю жителей. Поэтому сегодня принял решение выделить средства муниципалитету на покупку сжиженного газа. К концу недели вопрос должен быть решен. Вместе с тем я понимаю, что это лишь временные меры. Проблема требует основательного подхода. И для ее решения в микрорайоне «Барсова Щель» уже начали строить подводящий газопровод по улице Судоремонтников. Благодаря ему появится возможность перевести дома жителей на природный газ. Срок строительства объекта — два года», — написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.
По данным администрации края, в 2021 году в муниципалитете построят четыре газопровода. До 2025 года в Туапсинском районе планируют построить межпоселковый газопровод к селу Кривенковскому протяженностью 17 км.
Политика,Вениамин Кондратьев,Владимир Путин,Краснодарский Край,Туапсе,
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