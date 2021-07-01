ЦИК окончательно утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

Согласно документу, голосование пройдет в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября. На выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования (так называемое голосование на дому). Кроме того, 17 и 18 сентября вводится дополнительная форма голосования для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение. При этом голосование на придомовых территориях (так называемое голосование на пеньках) использоваться не будет.
В документе говорится, что голосование на выборах в сентябре будет проходить с 8:00 до 20:00 по местному времени в течение всех трех дней. Также порядок регламентирует обеспечение сохранности бюллетеней с использованием сейф-пакетов и сейфов на протяжение всех дней голосования.