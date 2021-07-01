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ЦИК окончательно утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

ТАССиещё 1
5 часов назад
Центризбирком России на заседании в четверг окончательно утвердил положение о голосовании на выборах в сентябре 2021 года. 18 июня порядок голосования был принят за основу.
ЦИК окончательно утвердил порядок голосования на выборах в сентябре
Фото: ТАССТАСС
"ЦИК РФ постановляет утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд", - говорится в постановлении.
Согласно документу, голосование пройдет в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября. На выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования (так называемое голосование на дому). Кроме того, 17 и 18 сентября вводится дополнительная форма голосования для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение. При этом голосование на придомовых территориях (так называемое голосование на пеньках) использоваться не будет.
В документе говорится, что голосование на выборах в сентябре будет проходить с 8:00 до 20:00 по местному времени в течение всех трех дней. Также порядок регламентирует обеспечение сохранности бюллетеней с использованием сейф-пакетов и сейфов на протяжение всех дней голосования.
Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.
Политика,Прямая линия с Владимиром Путиным,Центризбирком России,Госдума,
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