Встречу Лукашенко и Патрушева показали на видео

Он заявил о необходимости определить "более четко" векторы сотрудничества стран по "конкретным направлениям".
"Поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Белоруссии и России < > особенно в свете ярких событий, тех фактов, которые обсуждаются в СМИ", - подчеркнул Лукашенко.
Николай Патрушев в свою очередь отметил, что консультации аппаратов Совбезов обеих стран проходят "на плановой основе". Он заявил, что актуальная ситуация "зависит не только от того, что внутри происходит у нас в странах", но также обусловлена внешним воздействием.