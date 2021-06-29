Встречу Лукашенко и Патрушева показали на видео

Николай Патрушев в свою очередь отметил, что консультации аппаратов Совбезов обеих стран проходят "на плановой основе". Он заявил, что актуальная ситуация "зависит не только от того, что внутри происходит у нас в странах", но также обусловлена внешним воздействием.