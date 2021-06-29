В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Встречу Лукашенко и Патрушева показали на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске во вторник встретился с Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По словам Лукашенко, он "в последнее время уделял много внимания вопросам военно-технического сотрудничества" России и Белоруссии.
Он заявил о необходимости определить "более четко" векторы сотрудничества стран по "конкретным направлениям".
"Поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Белоруссии и России < > особенно в свете ярких событий, тех фактов, которые обсуждаются в СМИ", - подчеркнул Лукашенко.
Николай Патрушев в свою очередь отметил, что консультации аппаратов Совбезов обеих стран проходят "на плановой основе". Он заявил, что актуальная ситуация "зависит не только от того, что внутри происходит у нас в странах", но также обусловлена внешним воздействием.
Политика,В мире,Видео,Александр Лукашенко,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,Россия,Минск,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители