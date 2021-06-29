В Кремле призвали бороться с подделывающими QR-коды «жуликами»

«Подделка документов - это правонарушение. И, конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей», - пояснил он журналистам.
По словам официального представителя Кремля, «нужны меры борьбы» с этими «жуликами».
После вступления в силу ограничений, введенных властями Москвы для предотвращения распространения коронавируса, в Сети появились ресурсы, предлагающие фальшивые QR-коды, которые позволяют посещать в столице заведения общественного питания и концерты. В среднем «липовый» код стоит 11 тысяч рублей.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предупредил, что использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе Москвы можно грозить лишением свободы на два года, так как является нарушением санитарно-эпидемиологических правил.
Сенатор также отметил, что покупка поддельного сертификат о вакцинации от коронавируса грозит лишением свободы на срок до одного года, вне зависимости от того, удалось им воспользоваться или нет.