Песков: привить 60% населения России к осени не получится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинировать от коронавируса 60% населения России к осени текущего года не получится.

Представитель Кремля во время пресс-конференции объяснил это тем, что количество людей, сделавших прививку от COVID-19, стало расти только на нынешней неделе.

«До этого количество было на низком уровне, несмотря на то, что возможности были. Будем надеяться, что динамика будет высокой. Очевидно, что достичь 60% не удастся, сроки будут сдвигаться вправо», — пояснил Песков.

При этом он подчеркнул, что данный вопрос нужно задать Оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Кремле сообщили, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет.

Также в Центре Гамалеи рассказали, когда ситуация с COVID-19 в России изменится к лучшему.