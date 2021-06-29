Путин выделил регионам 30 миллиардов на съезде «Единой России»

Правительство направит регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог по поручению президента России Владимира Путина . Об этом сообщается на сайте «Единой России».

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Поручение выделить регионам дополнительные средства Путин дал на съезде «Единой России»

Президент подчеркнул, что деньги нужно направить в субъекты как можно быстрее, чтобы использовать их можно было уже летом и осенью, «в оптимальный период для проведения качественных дорожных работ».

Правительство выпустило постановление, согласно которому контроль за эффективным использованием денег должен осуществить Росавтодор.

В течение месяца Росавтодор должен в заключить соглашения о межбюджетных трансфертах с регионами. Об использовании средств организация отчитается перед правительством до 1 февраля 2022 года.

В 2020 году на ремонт российских дорог было выделено 255 миллиардов рублей, затем - еще 172 миллиарда. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что регионы должны потратить эти деньги на улучшение инфраструктуры и автоматизированные системы для контроля трафика.