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Путин выделил регионам 30 миллиардов на съезде «Единой России»

Мария Иванова
1 час назад
Правительство направит регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте «Единой России».
Путин выделил регионам 30 миллиардов на съезде «Единой России»
Фото: ТАССТАСС
Поручение выделить регионам дополнительные средства Путин дал на съезде «Единой России».
Президент подчеркнул, что деньги нужно направить в субъекты как можно быстрее, чтобы использовать их можно было уже летом и осенью, «в оптимальный период для проведения качественных дорожных работ».
Правительство выпустило постановление, согласно которому контроль за эффективным использованием денег должен осуществить Росавтодор.
В течение месяца Росавтодор должен в заключить соглашения о межбюджетных трансфертах с регионами. Об использовании средств организация отчитается перед правительством до 1 февраля 2022 года.
В 2020 году на ремонт российских дорог было выделено 255 миллиардов рублей, затем - еще 172 миллиарда. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что регионы должны потратить эти деньги на улучшение инфраструктуры и автоматизированные системы для контроля трафика.
В 2021-м Путин поручил выделить на дороги еще 300 миллиардов, плюс 50 миллиардов - на развитие общественного транспорта в регионах.
Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Единая Россия,
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