Путин выделил регионам 30 миллиардов на съезде «Единой России»

Правительство направит регионам 30 миллиардов рублей на ремонт дорог по поручению президента России Владимира Путина
. Об этом сообщается
на сайте «Единой России».
Поручение выделить регионам дополнительные средства Путин дал на съезде «Единой России»
.
Президент подчеркнул, что деньги нужно направить в субъекты как можно быстрее, чтобы использовать их можно было уже летом и осенью, «в оптимальный период для проведения качественных дорожных работ».
Правительство выпустило постановление, согласно которому контроль за эффективным использованием денег должен осуществить Росавтодор.
В течение месяца Росавтодор должен в заключить соглашения о межбюджетных трансфертах с регионами. Об использовании средств организация отчитается перед правительством до 1 февраля 2022 года.
В 2020 году на ремонт российских дорог было выделено 255 миллиардов рублей, затем - еще 172 миллиарда. Премьер-министр Михаил Мишустин
сообщил, что регионы должны потратить эти деньги на улучшение инфраструктуры и автоматизированные системы для контроля трафика.
В 2021-м Путин поручил выделить на дороги еще 300 миллиардов, плюс 50 миллиардов - на развитие общественного транспорта в регионах.