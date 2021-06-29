Жаловавшийся Путину беженец из Донбасса вновь решил поговорить с президентом

Переехавший из Донбасса в Россию Владимир Люлькович два года назад просил президента Владимира Путина о помощи в получении гражданства, а сейчас хотел бы вновь обратиться к главе государства. Об этом он заявил РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

В 2019 году в ходе прямой линии с президентом России Люлькович рассказал, что его семья в 2014 году переехала в Набережные Челны из Дзержинска, спасаясь от войны. В семье девять детей и Люлькович попросил президента помочь с получением гражданства России. В итоге семья была включена в госпрограмму по содействию добровольному переселению. А Владимир Путин подписал указ, благодаря которому находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей, могут получать гражданство по упрощенной схеме.

По словам Владимира Люльковича, гражданство и российские паспорта члены его семьи получили уже осенью 2019 года.

«Сейчас только Даша без паспорта, ей 12 лет. Нам повезло, мы успели получить материнский капитал на последнего ребенка, на девятого, купили комнату, прописались все, сделали постоянную прописку. На основании постоянной прописки мы собрали документы на улучшение жилищных условий. Сдали пакет документов, но там лет 5-6 ждать», - рассказал он.

При этом он признался, что хотел бы еще раз обратиться к Владимиру Путину и поговорить с ним о ситуации в Донбассе.

«Там ничего не решается, все только хуже и хуже. До войны там жили 7 миллионов русских жителей Что-то ж можно сделать», - пояснил Люлькович.

Он выразил уверенность, что кровопролитие в Донбассе можно остановить, но для этого нужна политическая воля.