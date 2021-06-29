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Кремль призывает принять меры по борьбе с жуликами, торгующими поддельными QR-кодами

ТАСС
20 минут назад
Кремль обеспокоен ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от ковида и соответствующими QR-кодами и считает необходимым принять меры по борьбе с такими преступлениями. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, беспокоит [эта ситуация]", - сказал представитель Кремля.
Он выразил сожаление, что "эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей". "Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами", - подчеркнул Песков.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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