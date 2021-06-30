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Песков: США не отказались от планов по сдерживанию России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Вашингтон после саммита в Женеве не отказывается от планов по сдерживанию Москвы, что негативно влияет на двусторонние отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никто – я имею в виду наших американских товарищей – не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Песков также заявил, что встреча президентов – не главное событие для россиян, граждан больше интересуют внутренние дела, передает РИА «Новости».
«Повлияла ли встреча с Байденом, ну, я не думаю, что для россиян это главное событие. Оно важное, но оно далеко не главное. Наверное, развитие нашей страны, выход из кризиса и так далее, это главнее, чем международные дела», – сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как повлияла встреча президентов России и США на вопросы россиян на прямой линии.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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