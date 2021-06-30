«Никто – я имею в виду наших американских товарищей – не отказывался от планов по сдерживанию России. Это не может не иметь негативных последствий», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
«Повлияла ли встреча с Байденом, ну, я не думаю, что для россиян это главное событие. Оно важное, но оно далеко не главное. Наверное, развитие нашей страны, выход из кризиса и так далее, это главнее, чем международные дела», – сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как повлияла встреча президентов России и США на вопросы россиян на прямой линии.