С понедельника, 28 июня, в Москве вступили в силу правила
, согласно которым попасть в ресторан или кафе смогут только недавно переболевшие люди с титром антител, вакцинированные и предоставившие отрицательный ПЦР-тест. Для этого нужно предъявить специальный QR-код, получить который можно в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или на портале mos.ru в электронной медкарте, в разделе mos.ru/qr, на портале госуслуг или в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.