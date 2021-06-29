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В Совфеде предупредили о тюремном сроке за использование фальшивых QR-кодов

ТК «Звезда»
44 минуты назад
За использование поддельного QR-кода для похода в ресторан можно получить до двух лет колонии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Он пояснил, что использование сгенерированного QR-кода с привязкой к ложному порталу госуслуг считается нарушением санитарно-эпидемиологических правил, так как человек намеренно нарушает порядок посещения общественных мест.
«В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы», - заявил Клишас РИА Новости.
Ранее стало известно, что поддельные QR-коды выставили на продажу в даркнете. Их средняя цена составляет около 11 тысяч рублей.
С понедельника, 28 июня, в Москве вступили в силу правила, согласно которым попасть в ресторан или кафе смогут только недавно переболевшие люди с титром антител, вакцинированные и предоставившие отрицательный ПЦР-тест. Для этого нужно предъявить специальный QR-код, получить который можно в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или на портале mos.ru в электронной медкарте, в разделе mos.ru/qr, на портале госуслуг или в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», а также в регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Политика,Видео,Андрей Клишас,Совет Федерации,РИА Новости,Mos.ru,
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