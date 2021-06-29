Киностудии и IT-компании получат 500 млн рублей на продвижение

Российские киностудии и IT-компании получат от государства 500 млн рублей на продвижение на международном рынке. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя Российского экспортного центра (РЭЦ), выступающий оператором распределения средств.

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"Завершился первый этап отбора проектов IТ и кинопроизводства, претендующих на государственную поддержку. В этом году на указанную меру было выделено 500 млн рублей, средства выделяются напрямую российским компаниям авансирующим способом", - отметили изданию в РЭЦ.

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Как уточнили в РЭЦ, 11 компаний претендуют на субсидии в размере 500 млн рублей, из них 360 млн рублей планируют направить на поддержку порядка 20 полнометражных фильмов, свыше 90 млн рублей могут получить два сериала и 25 мультфильмов. Среди проектов, претендующих на получение субсидии, были названы сериал "Перевал Дятлова", а также вторая часть мультфильма "Ганзель, Гретель и Агентство Магии".

Кроме того, в РЭЦ получили заявки на общую сумму 23 млн рублей на поддержку таких IT-проектов, как видеоредактор и программа распознавания голоса. "Средства распределяются по линии поддержки и кинокоманий, и IT-компаний, но вторые практически не пользуются этим предложением, поэтому деньги распределяются преимущественно между кинокомпаниями", - пояснили в экспортном центре.

В пресс-службе киностудии "Союзмультфильм" газете отметили, что также подавали заявки на получение субсидий для международного продвижения. Киностудия сообщила о планах перевести на английский, китайский, испанский и португальский языки около 10 своих проектов, среди которых "Простоквашино", "Оранжевая корова", "Пластилинки".

Также на получение субсидий заявку подала компания Russian World Vision, которая занимается производством фильмов, кинопрокатом, приобретением и международной дистрибуцией прав на художественные фильмы, сериалы и анимацию в интернете, на кабельных и спутниковых телеканалах.

О предоставлении субсидий

В РЭЦ пояснили, что субсидии выделяются на безвозвратной основе, при этом предполагается соблюдение условий, которые закреплены в контракте с компанией. В программе имеют возможность участвовать работающие не менее трех лет киностудии и IT-компании. Соглашение о получении субсидии подписывают представители компании-получателя, Минэкомразвития РФ и РЭЦ.

Минэкономразвития добавили, что контракт заключается с компанией, чья экспортная выручка за предшествующий год составила не менее 7 млн рублей, или размер платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности которой составляет не менее 1 млн рублей.