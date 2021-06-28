"Дать надежду": Беглов об "Алых парусах" в очном формате

"Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тыс. человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали", - заявил Беглов.
"По требованию Роспотребнадзора на праздник не допускали сопровождающих, за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител. При выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним, рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты", - рассказал Беглов.