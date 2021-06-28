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Беглов прокомментировал проведение "Алых парусов" в очном формате

Газета.Ruиещё 1
13 минут назад
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал проведение праздника выпускников школ "Алые паруса" в очном формате, сообщает РИА "Новости".
"Дать надежду": Беглов об "Алых парусах" в очном формате
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тыс. человек праздника, который бывает только раз в жизни. Для нас было важно дать надежду на лучшее выпускникам 2021 года. И мы это сделали", - заявил Беглов.
По его словам, для празднующих выпускников школ была создана обширная зона безопасности и строгий входной контроль.
"По требованию Роспотребнадзора на праздник не допускали сопровождающих, за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител. При выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним, рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты", - рассказал Беглов.
Ранее в Кремле оценили уместность массовых мероприятий в Петербурге на фоне коронавируса.
Политика,Александр Беглов,Роспотребнадзор,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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