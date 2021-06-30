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Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу в Турции

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой, когда турецкий журналист попросил его занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает РИА «Новости».
"Не говорите нам, что делать": Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу
Фото: ТАССТАСС
Когда главы внешнеполитических ведомств своих стран подошли к флагам, один из турецких журналистов обратился к Лаврову с просьбой встать на красную отметку на полу, чтобы не загораживать флаг России.
«Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать», — пошутил глава российского МИД.
Ситуация рассмешила членов делегаций и журналистов, а Чавушоглу отметил, что ему понравилась шутка Лаврова.
Глава российского МИД прибыл в турецкую Анталью вечером 29 июня. В повестку обсуждений министров иностранных дел двух стран вошли такие темы, как ситуация в Закавказье, на Украине, и в регионе Черного моря. Планируется также затронуть тему военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой, урегулирование в Сирии и Ливии, а также налаживание производства «Спутника V» в Турции.
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