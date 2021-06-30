"Не говорите нам, что делать": Лавров пошутил на встрече с Чавушоглу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой, когда турецкий журналист попросил его занять другое место во время церемонии совместного фотографирования с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Когда главы внешнеполитических ведомств своих стран подошли к флагам, один из турецких журналистов обратился к Лаврову с просьбой встать на красную отметку на полу, чтобы не загораживать флаг России.

«Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать», — пошутил глава российского МИД.

Ситуация рассмешила членов делегаций и журналистов, а Чавушоглу отметил, что ему понравилась шутка Лаврова.