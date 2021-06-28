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В ГД посоветовали Чехии требовать €25,5 млн от истинных виновников взрывов во Врбетице

Газета.Ru
22 минуты назад
Требование руководства Чехии компенсировать последствия взрывов в деревне Врбетица в 2014 года следует адресовать истинным виновникам произошедшего, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Дурно пахнет": в Госдуме ответили на требование Чехией компенсации от России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Таким образом парламентарий прокомментировал «Газете.Ru» сообщения СМИ о том, что Чехия потребовала от России 25,5 млн в качестве компенсации за взрывы на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году.
«Если чешские власти подсчитали ущерб и вышли на какую-то цифру, то пусть они найдут виновника этого происшествия и предъявят им этот счет. Российской Федерации в этой схеме нет и быть не может, и это две совершенно разные темы. Поэтому пускай ищут виновных, предъявляют им любые счета и забудут про Россию в этой связи, потому что это все выглядит странно и дурно пахнет», — сказал Новиков.
По его мнению, российской стороне не стоит отвечать на подобные заявления.
«Как можно реагировать на поведение политических клоунов, не всегда на такие странные вещи нужно реагировать», — добавил депутат.
Ранее газета Mlada fronta Dnes сообщила о том, что заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование в полной мере компенсировать ущерб, связанный со взрывами во Врбетице.
По данным издания, власти Чехии оценили ущерб в 650 млн крон, что соответствует 25,5 млн.
Два взрыва складов боеприпасов в Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет. Опубликованная чешской стороной информация крайне противоречива, и сведения по количеству боеприпасов расходятся как минимум на два порядка.
Политика,Дмитрий Новиков,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,Газета.Ru,Россия,Чешская Республика,
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