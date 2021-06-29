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Путин встретится с Назарбаевым 30 июня в Москве

ТАССиещё 8
2 часа назад
Президент России Владимир Путин встретится в среду, 30 июня, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Путин проведёт встречу с Назарбаевым в Москве
Фото: ТАССТАСС
"30 июня 2021 года в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом", - отмечается в сообщении.
В Кремле указали, что в ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы.
В понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев провел в столице Казахстана Нур-Султане встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой отметил влияние политического курса президента Путина на укрепление позиций РФ в мире, а также роль контактов законодательных органов в сближении Казахстана и России.
В ходе встречи Токаев и Матвиенко обсудили перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии. Кроме того, Матвиенко передала Токаеву искренний привет и самые добрые пожелания от Путина.
Политика,Нурсултан Назарбаев,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,Москва,Россия,Казахстан,
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