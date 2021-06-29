Путин проведёт встречу с Назарбаевым в Москве

В Кремле указали, что в ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы.

В ходе встречи Токаев и Матвиенко обсудили перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии. Кроме того, Матвиенко передала Токаеву искренний привет и самые добрые пожелания от Путина.